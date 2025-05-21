العراق والصين يتفقان على متابعة إجراءات انضمام النزاهة لمبادرة بكين لطريق الحرير النظيف

وقال رئيس الهيئة محمد في بيان ورد لـ ، إن "العلاقات بين والصين مُتميّزة واستراتيجيَّة وتعكس مُستوى الشراكة بين البلدين"، مُشيراً إلى "بعض الجوانب التي يعمل الطرفان على تعزيزهما فيما يخصُّ الشقّ الرقابيَّ، ومنها الميدان الوقائيّ والتوعويّ التثقيفيّ".وأضاف ، إلى أنَّ "العمل على بناء منظومةٍ اجتماعيَّةٍ نابذةٍ للفساد ناقمةٍ على مُرتكبيه يُعزّز فرص الأجهزة الرقابيَّة في الحفاظ على المال العامّ وكبح جماح الفاسدين".من جانبه، دعا السفير الصينيُّ إلى "توحيد جهود أجهزة مكافحة الفساد لتعزيز والطريق التي تتضمَّن الالتزام بمفهوم الانفتاح والتنمية والنزاهة، والاشتراك في بناء طريق حريرٍ نظيفٍ على أساس مبادرة لطريق الحرير"، مشيداً بـ"عمل الهيئة وجهودها في ملاحقة المتجاوزين على المال العام، وإشاعة الشفافية؛ من أجل توفير بيئةٍ مُلائمةٍ للاستثمار".