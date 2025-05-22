في كربلاء.. إنقاذ سبعة أشخاص محتجزين داخل مصعد

وقالت المديرية في بيان، "بإشراف مباشر من مدير دفاع مدني العميد المحياوي، تمكنت فرق الدفاع المدني، وفي وقت قياسي، من إنقاذ سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين داخل مصعد كهربائي في مجسر المشاة بشارع ميثم التمار وسط مدينة كربلاء".

وأضاف البيان "تزامنً ورود البلاغ مع تنفيذ الفرق واجب إنقاذ آخر، إلا أن الجاهزية العالية وسرعة استجابة الفرق مكّنتهم من الانتقال الفوري إلى موقع الحادث والتعامل مع الموقف بكفاءة".

وتابع "تبين أن سبب التوقف كان عطلاً آنياً في التيار الكهربائي، مما أدى إلى تعطل المصعد واحتجاز الأشخاص داخله".