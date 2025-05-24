في ميسان .. النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(177)"، لافتةً إلى "قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ".وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون"، مُوضحةً "قيامهما بجباية مبالغ ماليَّـةٍ من أصحاب المركبات دون موافقاتٍ رسميَّةٍ، والانتفاع من تلك المبالغ".وتابعت إنَّـه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّات المُنفَّـذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـة، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين، على قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّـهمين".