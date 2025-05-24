حادث سير ينهي حياة أربعة اشخاص في بابل (فيديو)

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "الحادث تسبب بمصرع أربعة اشخاص واصابة اخر كان معهم وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، في منطقة الشوملي احدى نواحي ".واكد المصدر ان أسماء المتوفين هم كل من: منتسب في حفظ القانون، سجاد خالد، ، ".