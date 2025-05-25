استرداد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي في ميسان

وقالت النزاهة في أنها "أوقفت خمس متهمين وفق المادة 315 من قانون العقوبات عن جريمـــة اختــلاس اجور نقل الوقود للمحطات الأهلية – المنتوجات النفطية للأعوام (2021-2022- 2023)، حيث تم استرداد المبلغ من مجموع المبلغ المالي الكلي المختلــس والذي يبلغ 423 مليون دينار".