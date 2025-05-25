الطائرة الأخضر يقترب من التحليق فوق أجواء أوروبا.. "65% من متطلبات رفع الحظر اكتملت"

وقال متحدث الوزارة ميثم ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "مساعي شركة الخطوط الجوية في رفع الحظر الاوربي مستمرة وفق برنامج معد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل ، تلتها لجنة برئاسة مستشار لشؤون النقل، تهتم بمتابعة إجراءات رفع الحظر الأوربي".وأضاف، أنه "تضمنت آخر الإجراءات تعاقد مع فريق من " (الإياتا) متخصص بملف رفع الحظر"، مشيرا الى أنه "بالفعل استكملت مرحلة تشخيص الأخطاء وبعدها تم العمل على معالجتها، والحصول على برنامج تدقيق سلامة العمليات الجوية (الأيوسا) الدولية، وهي إجراءات تدقيقية كخطوة للحصول على شهادة "TCO" في مجال الطيران وهي موافقة تصدرها وكالة سلامة الطيران الأوروبية لتحليق شركات الطيران من خارج ، كخطوة مهمة لرفع الحظر الأوربي والسماح للطائر الأخضر بالعودة للأجواء الأوربية".وأشار الصافي، الى أنه "وفق تقرير (الإياتا) الأخير أكدت المنظمة تنفيذ الخطوط العراقية لمتطلبات رفع الحظر الأوربي بنسب وصلت إلى 65% كخطوة مهمة لاستكمال تلك المتطلبات"، لافتا الى ان "هذا الملف مشترك بين الخطوط الجوية العراقية، وبين العراقي، التي أيضا يقع على عاتقها مجموعة إجراءات عليها استيفائها لاستكمال الملف فضلا عن المتطلبات المعنية بها الخطوط الجوية العراقية".