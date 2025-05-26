الصحة تعلن موعد إطلاق استمارة التعيينات الإلكترونية

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ ، إن " وتنمية الموارد التابعة للوزارة أكدت أنه سيتم إعلان الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم للتعيينات خلال شهر حزيران المقبل وحسب الفئات الوظيفية".