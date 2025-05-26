العراق وهولندا يؤكدان على تبادل المنح ضمن برنامج ادرس في العراق

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "يتضمن البروتوكول الذي جرى توقيعه في مقر والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 26 آيار 2025 تعزيز سياق وفرص التعاون بين المعهد ووزارة والبحث العلمي والجامعات ومراكز البحوث وتطوير البرامج التعليمية والبحثية المشتركة بشأن مواجهة تحديات المياه".وأكد العبودي خلال مؤتمر صحفي على هامش مراسم التوقيع بحضور سفيرة مملكة هولندا جانيت البيردا على "أهمية التفاهم في مجال المنح الدراسية المتبادلة ضمن برنامج ادرس في وتنمية القدرات وتطوير المهارات والبرامج التدريبية والمناهج والبرامج الاكاديمية ذات الصلة بعلوم المياه ومجالاتها التخصصية".من جهته، أعرب عميد معهد (IHE Delft) لعلوم المياه ادي عن سعادته بتوقيع التعاون المشترك مع والاتفاق على التبادل الطلابي والبحثي والأكاديمي بين العراق وهولندا مؤكدا جدية العمل على نجاح البرنامج والتعاون بين المؤسستين.