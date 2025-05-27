النزاهة تضبط موظفًا اختلس أكثر من 15 ألف لتر من المشتقات النفطية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في ، الذي انتقل إلى المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة بالتنسيق وإشراف المُختصِّ، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاسه كميَّة (15،880) ألف لترٍ من منتوج زيت الغاز والبنزين".وتابعت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات؛ لـ"عدم المُحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل فيها، وإضراره بسوء نيَّةٍ بمصالحها؛ ليحصل على منفعةٍ لنفسه".