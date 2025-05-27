السجن 7 سنوات بحق موظف في مؤسسة الشهداء

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المدان أقدم على الاستيلاء بغير حق على أموال تعود لمؤسسة الشهداء – مديرية شهداء ".وتابع، ان "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".