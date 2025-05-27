من رأس المال… آسياسيل توزع أرباحًا نقدية بنسبة 150% على المساهمين

وذكرت الشركة، في بيان تلقته ، ان "قرار توزيع الأرباح النقدية جاء خلال اجتماع هيئتها العامة الذي انعقد في برئاسة رئيس "، مشيرا الى ان "هذا التوزيع يستفيد منه جميع المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في يوم انعقاد الاجتماع، وذلك وفقاً للمادة (4) من اللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 الصادرة عن ".وتابعت، انه "يُعد هذا التوزيع الأعلى في تاريخ الشركة، ويأتي انعكاساً مباشرًا للأداء المالي القوي الذي حققته آسياسيل خلال عام 2024، بالإضافة إلى الفائض النقدي المتراكم والسيولة العالية المتوفرة لدى الشركة، مما مكّنها من اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية في مكافأة مساهميها".وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب فاروق مصطفى عن "امتنانه للدعم المستمر من المساهمين، مؤكداً أن هذا التوزيع الثقة الكبيرة في قدرة آسياسيل على تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها"، مضيفا انه "لقد واصلت آسياسيل تحقيق نتائج مالية متميزة، مدفوعة بنمو عملياتها والتزامها بالتحول الرقمي، ونرى أن هذه التوزيعات تشكل تقديراً عملياً لشركائنا المساهمين على ثقتهم المتواصلة".وتؤكد آسياسيل أن "التزامها بالتوزيع السخي للأرباح لن يكون على حساب خططها الطموحة للتوسع والتطوير، بل يأتي متماشياً مع نهجها المتوازن الذي يجمع بين تعظيم قيمة المساهمين والاستثمار المستدام في البنية التحتية والتقنيات الحديثة".