في البصرة.. مواطنون يشكون "الماء الملوث" (فيديو)

شكا مواطنون في ، من "الماء الملوث" في قضاء .

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وقال المواطنون في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، "امام مجمع النفط وهذا الماء ملوث ولونه أسود ولا نعرف سبب التلوث هل بسبب النفط أو فعل فاعل ام مجاري".

الفيديو المرفق متداول..