"الالتزام بتسعيرة المولدات" على طاولة الحوار بين زيدان وعمار فرحان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إلغاء توصية أمريكية بشأن لقاحات تخص "كورونا"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527825-638840222915133595.jpg
"الالتزام بتسعيرة المولدات" على طاولة الحوار بين زيدان وعمار فرحان
محليات
2025-05-28 | 05:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,098 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
بحث
رئيس مجلس القضاء الأعلى
عند لقائه رئيس
مجلس محافظة بغداد
عمار
فرحان
، الطرق القانونية الكفيلة بالتزام اصحاب المولدات الأهلية بالسعر الخاص بتجهيز المواطنين بالكهرباء والمحدد من قبل الجهات المختصة.
وقال
مجلس القضاء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
زيدان
استقبل اليوم رئيس
مجلس محافظة بغداد
، وبحث معه الإجراءات القضائية المتعلقة بمنع التجاوز على المال العام، والمقترحات القانونية التي تخص عمل مجلس المحافظة والتعاون مع القضاء لوضع الحلول اللازمة لها".
وأضاف المجلس، أن "الاجتماع شهد بحث الطرق القانونية الكفيلة بالتزام اصحاب المولدات الأهلية بالسعر الخاص بتجهيز المواطنين بالكهرباء والمحدد من قبل الجهات المختصة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا" على طاولة حوار فائق زيدان والمدعي العام الإسباني
04:56 | 2025-05-05
كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر حزيران
06:40 | 2025-05-27
بعد 13 عامًا.. بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية وملفات "معقدة" على طاولة الحوار
04:41 | 2025-05-05
زيدان والسفير الفرنسي على طاولة واحدة لبحث عدة ملفات
03:00 | 2025-05-19
القضاء
مجلس بغداد
تسعيرة المولدات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
31.55%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
اقتصاد
24.97%
03:51 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:51 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
دوليات
21.93%
12:14 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
12:14 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
محليات
21.55%
13:16 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
13:16 | 2025-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
اخترنا لك
إطلاق 300 ألف إصبعية سمك في بحيرة حمرين
10:13 | 2025-05-28
تقرير جوي يحذر العراقيين: ابقوا في منازلكم
09:50 | 2025-05-28
الحماية الاجتماعية توجه دعوة لهذه الفئة
09:41 | 2025-05-28
بالفيديو.. مواطنون محتجزون داخل مصعد دائرة التسجيل العقاري في الكوفة
09:39 | 2025-05-28
استنفار صحي في النجف
07:55 | 2025-05-28
الدفاع المدني ينقذ عاملا انهار عليه سقف منزل في الرمادي (صور)
07:49 | 2025-05-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.