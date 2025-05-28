"الالتزام بتسعيرة المولدات" على طاولة الحوار بين زيدان وعمار فرحان

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم رئيس ، وبحث معه الإجراءات القضائية المتعلقة بمنع التجاوز على المال العام، والمقترحات القانونية التي تخص عمل مجلس المحافظة والتعاون مع القضاء لوضع الحلول اللازمة لها".وأضاف المجلس، أن "الاجتماع شهد بحث الطرق القانونية الكفيلة بالتزام اصحاب المولدات الأهلية بالسعر الخاص بتجهيز المواطنين بالكهرباء والمحدد من قبل الجهات المختصة".