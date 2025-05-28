الدفاع المدني ينقذ عاملا انهار عليه سقف منزل في الرمادي (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الإنقاذ التابعة لمديرية دفاع المدني ومفارز نجدة في المحافظة تمكنت بوقت قياسي من إنقاذ عامل بعد انهيار سقف مبنى متهالك عليه".وأضافت المديرية، أن "الحادث وقع في منطقة التأميم جنوب مركز المحافظة، حيث استخدمت فرق الإنقاذ الأجهزة والمعدات اللازمة لإنقاذه ونقله إلى ".