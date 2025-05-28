إطلاق 300 ألف إصبعية سمك في بحيرة حمرين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "أطلقت ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية 300 ألف إصبعية من أسماك الكارب العشبي والفضي في بمحافظة ، في إطار خطط دعم وتنمية قطاع الثروة السمكية".واضاف البيان، أنه "جرت عملية الإطلاق بحضور ممثلين عن فيما تم تجهيز الإصبعيات من مفقس أسماك الصويرة التابع لها ضمن فعاليات موسم تكثير الأسماك للعام الحالي".وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز المخزون السمكي في المسطحات المائية العراقية والإسهام في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية فضلاً عن توفير مصادر دخل مستدامة للصيادين والأُسر الريفية".