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الحكم بالحبس 4 أشهر بحق الناشطة رنا الصميدعي
محليات
2025-05-29 | 08:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
قررت
محكمة جنح
محافظة النجف
الاشرف
، اليوم الخميس، الحكم على الناشطة "
رنا عبد الحليم
الصميدعي" بالحبس اربع أشهر.
وقال مصدر قضائي في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "
محكمة جنح النجف
الاشرف
تقرر الحكم على الناشطة المدعوة
رنا عبد الحليم
الصميدعي بالحبس اربع أشهر وفق أحكام المادة ٣٧٢ "، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
>>
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