السوداني وممثلي منظمة الإياتا يناقشون إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية

وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، ترأس اجتماعاً مع ممثلي (الإياتا/IATA) لمتابعة إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن ".واستمع ، إلى "شرح مفصل من ممثل الوفد، ورئيس العراقي عن آخر التطورات في هذا الملف، التي تضمنت إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية الموضوعة خلال الاجتماعات السابقة، فضلاً عن البحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين والإياتا".كما جرى، خلال الاجتماع، بحسب البيان "استعراض واقع السلامة الجوية وفقاً لمعايير برنامج تدقيق إجراءات السلامة التشغيلية/ IOSA، الخاص بهذا الأمر وهيأة السلامة الاوروبية/ EASA، بجانب تأكيد منظمة الإياتا على إعطاء دورات تدريبية فنية لتعزيز المعرفة بالأنظمة المحوكمة للطيران داخل العراق، وتأكيدها على تحسن الأداء في الجوية".وتابع البيان، ان "الاجتماع تناول معايير الأمن الخاصة بالمطار، كما جرت الإشارة إلى موضوع إعداد دراسة لتطوير الطيارين العراقيين، والسعي لتحقيق الانسجام بين الخطوط العراقية ومقدمي المتعلقة بالشحن والخدمات الأرضية والوقود، بالإضافة إلى استكمال باقي المتطلبات".