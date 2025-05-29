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السوداني وممثلي منظمة الإياتا يناقشون إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية
محليات
2025-05-29 | 10:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
388 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
ترأس رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، اجتماعاً مع ممثلي منظمة الإياتا لمتابعة إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن
الخطوط الجوية العراقية
.
وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني
، ترأس اجتماعاً مع ممثلي
اتحاد النقل الجوي الدولي
(الإياتا/IATA) لمتابعة إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن
الخطوط الجوية العراقية
".
واستمع
السوداني
، إلى "شرح مفصل من ممثل الوفد، ورئيس
سلطة الطيران المدني
العراقي عن آخر التطورات في هذا الملف، التي تضمنت إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية الموضوعة خلال الاجتماعات السابقة، فضلاً عن البحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين
العراق
والإياتا".
كما جرى، خلال الاجتماع، بحسب البيان "استعراض واقع السلامة الجوية وفقاً لمعايير برنامج تدقيق إجراءات السلامة التشغيلية/ IOSA، الخاص بهذا الأمر وهيأة السلامة الاوروبية/ EASA، بجانب تأكيد منظمة الإياتا على إعطاء دورات تدريبية فنية لتعزيز المعرفة بالأنظمة المحوكمة للطيران داخل العراق، وتأكيدها على تحسن الأداء في
قسم العمليات
الجوية".
وتابع البيان، ان "الاجتماع تناول معايير الأمن الخاصة بالمطار، كما جرت الإشارة إلى موضوع إعداد دراسة لتطوير الطيارين العراقيين، والسعي لتحقيق الانسجام بين الخطوط العراقية ومقدمي
الخدمات الجوية
المتعلقة بالشحن والخدمات الأرضية والوقود، بالإضافة إلى استكمال باقي المتطلبات".
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