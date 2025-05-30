إتلاف كمية كبيرة من المخدرات في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " أتلفت ما يقارب 329 كيلوغرامًا من يوم الخميس بعد فحصها، برئاسة وإشراف القاضي ممثل ، وبجهود مشتركة من لمجلس الوزراء، وهيئة المنافذ الحدودية، والهيئة العامة للجمارك، والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".ونقل البيان عن القاضي قوله إن "عملية الإتلاف تمت في محارق مخصصة بدرجات حرارة تصل إلى 1100 درجة مئوية، مما أدى إلى تحويل المواد المخدرة إلى رماد خالٍ تمامًا من أي أثر للمخدرات".