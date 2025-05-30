تربية واسط تعلن نسبة النجاح بالامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي

وذكر بيان للمديرية، ان "عدد المشاركين بالامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي بلغ 40،777 الف، وان عدد المراكز الامتحانية 388 مركزا امتحانيا".واضافت ان "نسب النجاح حسب المواد الدراسية:الاسلامية 99‎%‎97‎%‎اللغة الانكليزية 84‎%‎الرياضيات 88‎%‎الاجتماعيات 96‎%‎مادة العلوم 97‎%‎ ".وبينت ان "نسبة النجاح الكلية بلغت 74‎%".