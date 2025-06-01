قوات الشغب تعتدي بالضرب على المهندسين المتظاهرين أمام شركة نفط البصرة (فيديو)

وبحسب مقطع مصور حصلت عليه ، فان قوات مكافحة الشغب قامت بالاعتداء بالضرب على عدد من المهندسين والجيولوجيين المتظاهرين أمام شركة في منطقة الحكيمية وسط المحافظة.وشهدت ، اليوم الأحد، تظاهرة جديدة نظمها المئات من خريجي الأقسام الهندسية والتخصصات النفطية والجيولوجيين من سكنة المحافظة، للمطالبة بإدراجهم ضمن العقود الوزارية في الشركات النفطية العاملة.