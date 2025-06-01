رئيس لجنة برلمانية يكشف تفاصيل لقاء مع سامي حول جداول الموازنة

وقالت الشمري لـ ، إن "لقاءً جمعنا الأسبوع الماضي بوزيرة المالية حول جداول الموازنة التي لم تصل إلى حتى الآن، وأخبرتنا الوزيرة بأن الجداول لا تخص وزارتها وحدها، وأن هناك عدة وزارات مسؤولة عن إرسال جداول الموازنة الخاصة بها كوزارات، وما هو الذي تحقق في موازنة 2023 وما خطتها، وتعرضها على لمناقشتها والتصويت عليها".وأضافت، أن "وزيرة المالية أبلغتنا بإكمال جداول وزارتها، لكن الموضوع لا يتوقف عليها وإنما كل الوزارات"، مبينةً أن "الجداول تتضمن القدرات المالية والنفقات في السنوات الماضية والمتطلبات التي يجب إدراجها".وأوضحت أن "الموضوع متروك لمجلس الوزراء"، مطالبة "المجلس ورئيسه بتحديد جواب واضح عن عدم إرسال الجداول أو التدخل لإرسالها بأسرع ما يمكن إلى البرلمان من أجل التصويت عليها".