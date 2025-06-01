25 هزة أرضية تضرب العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر أيار بلغ 64 هزة أرضية منها 25 هزة أرضية داخل و 26 هزة أرضية داخل في کر منشاه - ایلام - کوردستان - وخوزسیستان لورستان وغيرها وبالقرب من حدودها مع العراق".وتابع انه "تم تسجيل (13) هزة أرضية داخل فان - هكاري – بتلس- سيرت وبالقرب من حدودها مع العراق"، مشيرة الى ان "قوة الهزات الزلزالية تراوحت بين (1-4.6) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (3-33) كم".وبينت ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح داخل العراق في كل من دربندخان، كلار ، ، حيث بلغت عدد الهزات فيها 10 بينما تم تسجيل 6 هزات في ، و3 هزات في (خانقين)، وسجلت 2 هزة ارضية في محافظة (سوران وشقلاوة) و (2) هزة ارضية في ، و(1) هزة أرضية في و (1) هزة أرضية في ".وذكرت انه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية جراء حدوث النشاط الزلزالي لشهر أيار".