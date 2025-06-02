وزارة الصحة تطلق استمارة التعيينات (رابط)



– محليات



دعت و تنمية الموارد التابعة لوزارة ، اليوم الاثنين، خريجي كليات (الطب العام) داخل للعام الدراسي ( 2023-2024 ) الراغبين بالتعيين على بملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم، على ان ينظر في اطلاق التعيينات بعد اقرار جداول الموازنة من قبل .





أدناه رابط التقديم: https://soft.moh.gov.iq/2025/d_al_2025_a7d3g/login