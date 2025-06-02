السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة المثنى

أعلنت مديرية تربية ، اليوم الاثنين، نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025/ الدور الأول.

وذكر بيان لوزارة التربية، أن "مديرية تربية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025/ الدور الأول، عن طريق الرابط الموجود في الأدنى: أدناه النتائج

