في البصرة.. تحذير من انتشار بقعة التلوث بنهر الفرات

وقال في بيان، "بعد تمدد وانتشار بقعة التلوث في دون تشخيص الأسباب الحقيقية من قبل الجهات الحكومية في ، ودون وضع المعالجات الواقعية لهذه الكارثة، وبعد تزايد الإصابات المرعبة للسرطان، والفشل الكلوي، وأمراض الجهاز التنفسي، فإننا ندعو ، ومنظمة حقوق الإنسان العالمية، ومنظمة العالمية، إلى زيارة شمال للبصرة للوقوف على تلك الحالات وانتشال الناس من المأساة التي هم فيها، ونوجه ابناءنا الذين يعيشون في للولايات المتحدة والدول الاخرى لمتابعة هذا الموضوع".كما دعا المنصوري أبناء قضاء وشمال إلى "تشكيل فرق خاصة لتنظيم شكاوى جزائية من المواطنين ضد الجهات التي لم تتحمل مسؤولياتها في توفير في بيئة صالحة، وضد الجهات ذات العلاقة في التلوث الهوائي والمائي".