بعد 18 عاما.. افتتاح مجسر الخضراء بعد إنجاز إعادة إعماره

ونقل بيان للأمانة عن قوله إنه "في ظل حكومة الخدمات برئاسة رئيس المهندس ، تم انجاز اعمال اعادة اعمار المجسر الرابط بين وحي الجامعة، بعد تعرضه لحادث إرهابي عام ٢٠٠٦، وكان خارجا عن الخدمة لمدة ١٨ عاماً، ليعود اليوم للحياة ويسهم بشكل كبير في معالجة الزخم المروري في المنطقة ".وأضاف الأمين، "إشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم اطلاق اسم الشهيد (ابو بكر عباس السامرائي) على هذا المجسر، تخليداً لشهداء الابرار الذين ضحوا بدمائهم من اجل استمرار مسيرة البناء والاعمار وانجاز الخدمات ".