بالفيديو.. قوافل الحجاج العراقيين تصل الى مشعر منى بيوم التروية

وذكرت البعثة في بيان تلقته ، ان "قوافل من الحجاج العراقيين وصلت ظهر اليوم الأربعاء الثامن من ذي الى مخيماتهم في منى، للمكوث فيها خلال يوم التروية".واشارت البعثة الى انها "وفرت وأمنت كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الحجاج والوجبات الغذائية والفواكه والحلويات والمياه والمشروبات الساخنة والباردة في مخيمات منى، من اجل ان ينعم الحجاج بالراحة والسكنية خلال ادائهم لشعائرهم الدينية في هذه الايام العظيمة".