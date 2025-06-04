بعد التعديل.. التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان " المهني تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية بعد إجراء التعديلات اللازمة، نظرا لتحديد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١٥ رسمية بمناسبة عيد الأغر".أدناه الجدول: