سواق شاحنات يقطعون طريقا بين الموصل ودهوك (فيديو)

وقال احد السواق في حديث لـ ، "تم قطع من قبل سواق الشاحنات في سيطرة السد احتجاجاً على إيقاف الترسيم الكمركي عند سيطرة ".

ويظهر فيديو متداول قيام سواق الشاحنات برمي الحجر ..