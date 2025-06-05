عراقي يفوز بجائزة الاتحاد العربي للشطرنج عن أفضل مؤلف

وتعد الجائزة من أرفع الجوائز التخصصية على مستوى الوطن العربي، وتشرف عليها للاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ الدكتور رئيس للشطرنج، الذي يقود جهوداً كبيرة في دعم الفكر الشطرنجي العربي وتوسيع انتشاره علميًا وثقافيًا.وقد شُكّل لهذه الجائزة مجلس أمناء متخصص يتكوّن من عشرة أعضاء من ذوي الخبرات العالية من مختلف الجنسيات العربية، ممن يحملون خلفيات علمية وثقافية ومهنية في مجالات التأليف والترجمة والنشر. هذا المجلس يُسهم بدور محوري في تقديم النصح والمشورة وتقويم الأداء الإداري والعلمي للجائزة، بما يضمن رصانتها ويُحقق هدفها في إغناء المكتبة الشطرنجية العربية بأفضل الإصدارات العلمية والتربوية.