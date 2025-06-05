العراق يستقبل العيد بأجواء متقلبة بين الحرارة والغيوم والأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس اليوم سيكون صيفيا، صحوا ومشمسا في عموم مناطق البلاد، باستثناء حيث يكون غائما جزئيا، مع فرص لهطول زخات مطر رعدية خفيفة في أقصى شمال شرق البلاد"، مشيرة إلى أن "درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية تسجلان مستويات مقاربة ليوم أمس، بينما تشهد المنطقة الوسطى ارتفاعا طفيفا مقارنة مع يوم أمس، والأجواء تميل إلى الاعتدال النسبي نهارا في المنطقتين الوسطى والشمالية".وتابعت أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحوا إلى غائم جزئيا في المنطقة الشمالية"، مؤكدة أن "الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10–20 كم/س)".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحوا إلى غائم جزئيًا في المنطقة الشمالية"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة ستكون قريبة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومرتفعة قليلاً في الجنوبية".وأردفت أن "طقس يوم الأحد سيكون صحوا على العموم، مع تقارب درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وارتفاع طفيف في "، مضيفة أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً على العموم".