السليمانية تقرر عدم الاحتفال بعيد الأضحى

وقال في صفحته الرسمية على وتابعته ، إن " لن تقيم العيد الأضحى بشكل رسمي بسبب احتجاز جميع أهالي كرهائن من قبل السلطات المحلية والحكومة ، على غرار المقولة (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)".وأضاف أبو بكر، "إننا نحترم واجبات وعادات وتقاليد مجتمعنا وندعو للحجاج بالحج المبرور وتقوية الإرادة والصمود لأبناء المنطقة".واكد ان "كافة مؤسسات حكومة المحلية ستكون في خدمة المواطنين، لكننا لن نحتفل بالعيد رسميا احتجاجا ضد السلطات".