عدسة السومرية توثق شوارع الاعظمية في أول أيام عيد الأضحى

ومنذ الصباح الباكر تدفق المئات نحو حيث مرقد الذي يعد واحداً من أكبر الأماكن الدينية في الذي غالباً ما يحتضن مثل هذه الصلوات والمناسبات الأخرى. وعقب انتهاء الصلاة تبادل المصلون الأماني والتبريكات بقدوم العيد، وتوجهوا بالدعاء إلى الله سبحانه ليحفظ العراق وأهله.الصور ادناه: