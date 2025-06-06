في أول أيام العيد.. اصابة 4 أشخاص بحادثي سير في كرميان

وقالت المديرية في بيان، ان "الحادث الأول وقع بين سيارتين نوع تكسون ونيسان نافارا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب من مواليد 1987 و1999 و1998".واضاف ان "طفلاً يبلغ ست سنوات من العمر أصيب بجروح في الحادث الثاني عندما صدمته سيارة من نوع في بقضاء ، مشيرا إلى نقل المصابين لطوارئ وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثين".