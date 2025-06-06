الأطباء المقيمون في اربيل يضربون عن الدوام

جاء ذلك بحسب بيان رسمي لـ"لأطباء المقيمون في وسوران"، موجه إلى الرأي العام ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.وذكر البيان، أن "اضرابهم عن الدوام يبدأ في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 7-6-2025 وهو ثاني أيام وسيستمر اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم".وأضاف أن "هؤلاء الأطباء أتخذوا جميع الإجراءات القانونية والمدنية، بما في ذلك تقديم مذكرة موقعة من قبل 1600 طبيب في جميع أنحاء ، لكن ليس لديها خطة للعلاج فحسب، بل قامت بشكل أحادي بتشويه نظام التصنيف الطبي، مطالبين بتحديد موعد رسمي لتعيين الأطباء الجدد".وفي ختام البيان، حذر الأطباء "مواطني أربيل وضواحيها بأنهم غير مسؤولين عن هذا الوضع وستتحمل وزارة مسؤولية أي عواقب غير متوقعة".