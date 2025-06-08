خلافا لكل دول العالم.. العراق و5 بلدان لا تحقق الاكتفاء الذاتي بأي صنف غذاء

واجرى باحثون من وجامعة إدنبرة بتحليل بيانات إنتاج الغذاء من 186 دولة، وكشفت النتائج أن غيانا هي الدولة الوحيدة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع المجموعات الغذائية الرئيسية السبع التي ركزت عليها الدراسة، والتي تتضمن اللحوم والالبان والنشويات والاسماك والبقوليات والمكسرات والبذور والخضراء والفواكه.واكتشفت الدراسة ان ثلثي الدول مكتفية ذاتيا من مجموعتين او اقل من الأصناف الغذائية المذكورة، لكن 6 دول وهي والإمارات والعراق، وماكاو، وقطر، واليمن، لم تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي مجموعة غذائية على الاطلاق.