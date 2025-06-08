اصابة 123 شخصا بسكاكين "ذبح اضاحي العيد" في أربيل

وقالت مستشفى طوارئ غرب ، انها سجلت 123 حالة جروح واصابات خلال يومين من اثناء ذبح الاضاحي او تقطيع لحومها.ودعا المستشفى الجزارين والمواطنين الى توخي الحذر الشديد عند استخدام السكاكين والأدوات الحادة في جميع الأوقات، وخاصة أثناء ذبح الاضاحي، مشيرا الى انهم عالجوا جميع المصابين الذين زاروا مستشفى طوارئ غرب أربيل.