مرشحو الانتخابات سيحاسبون في هذه الحالة

وقالت المتحدثة بإسم لـ ، ان "انتشار صور المرشحين في الشوارع لا تعتبر دعاية انتخابية لاننا لازلنا مستمرين في مرحلة استقبال قوائم المرشحين".واضافت "عندما يسجل الشخص لدى مفوضية الانتخابات ويصبح مرشحا ويصادق عليه عند ذلك سوف يحاسب على المخالفات الانتخابية"، لافتة الى انه "لغاية الان هم مواطنين واشخاص عاديين لهم الحق في نشر صورهم كونهم ليسوا مرشحين مصادق عليهم".