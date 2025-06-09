وسائل اعلامية لبنانية: اندلاع نيران بطائرة كانت متجهة من مطار بغداد باتجاه لبنان

ووفقا لوسائل الاعلام فأن "طائرة تقل زوارا لبنانيين اندلعت فيها النيران لدى توجهها من باتجاه في ".ولم تذكر تلك الوسائل اية انباء عن وقوع اصابات، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران واخمادها.المصدر: لبنان 24