في العراق.. أجواء حارة بامتياز وحرارة تتزايد بالارتفاع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون مقاربة لليوم السابق وترتفع قليلا في "، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا حارا ودرجات الحرارة سترتفع في المنطقة الشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".