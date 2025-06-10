بالفيديو.. منتسب امني يقتل طفلا في كركوك

وقال مراسل ، ان "طفلا في قرية بريج التابعة لمحافظة والواقعة قرب الفتحة الذي يربطها بمحافظة ، قتل نار من قبل منتسب امني في المحافظة".وأضاف ان "القرية تابعة إدارياً للمحافظة"، لافتا الى ان "أهالي القرية استنكروا هذا العمل وطالبوا بتحقيق عاجل ومحاسبة المتسبب بالحادث".