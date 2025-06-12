حديث من التربية عن امتحانات السادس الإعدادي وقطع الإنترنت

المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، أوضح أن "الوزارة دعت طلبة السادس الإعدادي إلى اعتماد الجدول المحدث للامتحانات بعد إجراء تعديل طفيف عليه لتزامنه مع عيد الأغر يوم الأحد المقبل، مضيفا أن جدول الامتحانات تم تعميمه بين للتربية في والمحافظات، لافتا إلى إنهاء جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم العملية الامتحانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.وبين السيد، أن مجموع الطلبة الذين سيشاركون في الامتحانات يتجاوز المليون في بغداد والمحافظات، موزعين بين تسعة آلاف و600 مركز امتحاني، حاثا الطلبة على الاعتماد على المناهج الدراسية المقررة والابتعاد عن المرشحات التي تروجها المواقع الإلكترونية، لكونها تشتت أفكارهم وتؤثر سلبا في دراستهم والنتائج النهائية.وأكد السيد، أنه تم إكمال تهيئة المراكز الامتحانية في المدارس والجامعات، كما تم تشكيل لجان ساندة في المديريات، وتوفير جميع المستلزمات كالدفاتر الامتحانية وتوزيع المراقبين ومدراء المراكز الامتحانية، فضلا عن التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لتوفير خدمة الكهرباء والجانب الأمني، إضافة إلى التنسيق مع لقطع خلال فترة الامتحانات لمدة ساعتين بداية من السادسة إلى الثامنة صباحا.وتابع الناطق باسم التربية، أن وزارته شكلت فريقا فنيا لمتابعة ورصد المواقع الإلكترونية والمراكز الامتحانية عبر منصات حديثة وكاميرات مراقبة أعدت لهذا الغرض.