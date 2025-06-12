الزراعة: هلاك الكثير من الماشية بشمال البصرة نتيجة تلوث مياه الفرات

وقالت الشعبة في بيان ورد لـ ، إنه "بسبب التسمم الناتج من تلوث ماء في منطقة باهلة، حدثت الكثير من حالات الهلاك للماشية خلال ايام ".وأضافت أن "وحدة الثروة الحيوانية في شعبة زراعة قضاء قامت بالتعاون مع المستوصف البيطري في القضاء بتشكيل لجنة لمتابعة حالات نفوق حيوانات الماشية".يذكر أن سكان قضاء الصادق ومناطق أخرى في شمال يشتكون منذ أسابيع من تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة فيها.