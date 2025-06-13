غلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات

أعلنت ، فجر الجمعة، غلق الأجواء العراقية وإيقاف في جميع المطارات.



وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية وإيقاف الأجواء العراقية الى اشعار آخر ، من أجل الحفاظ على سلامة في الأجواء العراقية".

وأضاف، ان " باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين الى مطارات وكذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا".

وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف وسماع دوي عدة انفجارات في .