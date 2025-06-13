سقوط خزان وقود لصاروخ ايراني على منزل شمال بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "احد خزنات الوقود الخاصة بالصواريخ الايرانية سقط على احد المنازل في منطقه الحسينيه شمال العاصمة".و فجر الجمعة، قامت اسرائيل بهجوم جوي على مستهدفة مواقع نووية ومدنية عديدة، فيما ردت الاخيرة مساء اليوم بدفعات صاروخية سقطت ب9 مناطق في اسرائيل وخلفت دمار كبير.