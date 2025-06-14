العراق يباشر بإعادة المسافرين في ثلاث دول الى البلاد

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه من رئيس ، باشرت بالعمل الفوري حالياً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من؛ ، والكويت، وتركيا، على إعادة المسافرين العراقيين الى أرض الوطن، من الذين تعرقلت عودتهم بسبب غلق الأجواء العراقية جرّاء الأحداث الإقليمية الأخيرة".وأضاف "كما باشرت ، بتوجيه من وبالتنسيق مع وزارة النقل، بإعادة تفويج من تبقى من الحجاج العراقيين في الديار ، وتأمين عودتهم الى أرض الوطن".