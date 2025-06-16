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نسب نجاح مشجعة في الثالث المتوسط.. التربية تؤكد استمرار التصحيح
محليات
2025-06-16 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم الاثنين، عن استمرار عملية تصحيح دفاتر امتحانات الثالث المتوسط، فيما أكدت أن نسب النجاح مشجعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة،
كريم السيد
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "مراكز الفحص والتدقيق ما زالت تواصل عملها في تصحيح دفاتر الامتحانات النهائية لطلبة الثالث المتوسط"، مشيراً إلى أن "هناك مؤشرات جيدة، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء الكامل من عمليات الفحص والتدقيق مطلع الأسبوع المقبل".
وتابع، أن "نسب النجاح في بعض المواد العلمية جيدة، ومنها مادة الكيمياء، إذ تجاوزت 80بالمئة"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لإعلان النتائج، وكل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق".
وأردف السيد: "النتائج يجب أن تكمل وتدقق بشكل نهائي ثم يحدد موعد لإعلانها"، مشدداً على "أهمية اعتماد الجهة الرسمية أو المنصات الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية في متابعة أخبار النتائج".
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