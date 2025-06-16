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العراق يوسع خطة الإجلاء الجوي عبر ممر البصرة
محليات
2025-06-16 | 08:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,374 شوهد
وجه وزير النقل
رزاق محيبس
السعداوي، اليوم الاثنين، غرفة عمليات الوزارة بتوسيع خطة الإجلاء الجوي للعراقيين العالقين في عدد من البلدان عبر
مطار البصرة
.
وذكر بيان للوزارة، ان السعداوي "ترأس اجتماعاً موسعاً لغرفة عمليات النقل الطارئة في مقر
الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
، بحضور مدير عام الشركة مناف
عبد المنعم
عاجل، ومدير عام
الشركة العامة
لخدمات الملاحة الجوية عباس البيضاني، وعدد من مدراء الأقسام والمسؤولين في
الخطوط الجوية العراقية
، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الاستثنائية الخاصة بإعادة المسافرين العالقين في عدد من البلدان، عبر
مطار البصرة الدولي
".
وجاء ذلك على أثر توجيه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، بتشكيل فريق برئاسة
سلطة الطيران المدني
وعضوية وزارتي النقل والخارجية وقيادة
العمليات المشتركة
لإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد.
وناقش الاجتماع، وفق البيان، "سبل إضافة وجهات جوية جديدة ضمن جدول الرحلات الدولية الطارئة، بهدف إجلاء العراقيين العالقين في عدد من الدول، بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الرحلات ضمن ممرات جوية آمنة وعاجلة".
ووجّه السعداوي، خلال الاجتماع "بتشكيل فريق ميداني في مطار
البصرة الدولي
، لتنسيق الإجراءات الإدارية والفنية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الحالية ستكون لإعادة ،المسافرين العراقيين العالقين في مطار بيروت ومطارات أخرى، منوها على أن تتوسع الخطة لاحقاً لتشمل تحديد الوجهات حسب الحاجة وتطورات الموقف".
كما وجه، بأن "يكون هناك تنسيق عال بين الملاحة الجوية والخطوط الجوية العراقية وإدارة المطارات العراقية والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بشأن تنفيذ خطة الإجلاء على أتم وجه، ومن دون أية معرقلات".
وشدد وزير النقل، على أن "يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق عال بين ممثلي شركة الخطوط الجوية العراقية ومدراء المحطات الخارجية مع المسافرين العالقين في عدد من البلدان، ومع
وزارة الخارجية
لتسهيل عملية النقل الأمن للعراقيين".
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