العراق يوسع خطة الإجلاء الجوي عبر ممر البصرة

وذكر بيان للوزارة، ان السعداوي "ترأس اجتماعاً موسعاً لغرفة عمليات النقل الطارئة في مقر ، بحضور مدير عام الشركة مناف عاجل، ومدير عام لخدمات الملاحة الجوية عباس البيضاني، وعدد من مدراء الأقسام والمسؤولين في ، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الاستثنائية الخاصة بإعادة المسافرين العالقين في عدد من البلدان، عبر ".وجاء ذلك على أثر توجيه رئيس ، بتشكيل فريق برئاسة وعضوية وزارتي النقل والخارجية وقيادة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد.وناقش الاجتماع، وفق البيان، "سبل إضافة وجهات جوية جديدة ضمن جدول الرحلات الدولية الطارئة، بهدف إجلاء العراقيين العالقين في عدد من الدول، بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الرحلات ضمن ممرات جوية آمنة وعاجلة".ووجّه السعداوي، خلال الاجتماع "بتشكيل فريق ميداني في مطار ، لتنسيق الإجراءات الإدارية والفنية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الحالية ستكون لإعادة ،المسافرين العراقيين العالقين في مطار بيروت ومطارات أخرى، منوها على أن تتوسع الخطة لاحقاً لتشمل تحديد الوجهات حسب الحاجة وتطورات الموقف".كما وجه، بأن "يكون هناك تنسيق عال بين الملاحة الجوية والخطوط الجوية العراقية وإدارة المطارات العراقية والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بشأن تنفيذ خطة الإجلاء على أتم وجه، ومن دون أية معرقلات".وشدد وزير النقل، على أن "يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق عال بين ممثلي شركة الخطوط الجوية العراقية ومدراء المحطات الخارجية مع المسافرين العالقين في عدد من البلدان، ومع لتسهيل عملية النقل الأمن للعراقيين".