السفارة العراقية في عمان: السماح للعراقيين بدخول الأردن دون تأشيرة مسبقة

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، إنه "وبالتنسيق مع في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر السماح لحاملي جواز السفر العراقي بالدخول إلى أراضي المملكة عبر دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة".وأضافت "سيتم منح تأشيرة الدخول في المطار مباشرةً بعد إجراء مقابلة مختصرة من قِبل الجهات المختصة، وذلك مقابل دفع الرسوم المقررة".وأوضحت أن "هذا الإجراء يأتي استثناءً مؤقتًا لتسهيل مرور المواطنين العراقيين عبر باتجاه الأراضي العراقية، نظرًا لإغلاق الأجواء العراقية أمام في ضوء المستجدات الأخيرة في المنطقة، على أن يتم أخذ ضمانات المغادرة من المسافرين، لحين عودة حركة الطيران بشكلٍ طبيعي في العرا".وأكدت السفارة أنها "تتابع عن كثب أوضاع المواطنين، وتبذل قصارى جهدها لتأمين مرورهم وتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية الشقيقة".