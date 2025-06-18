العدل تفتتح مديرية تنفيذ الرمادي

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".من جهته، أكد لدائرة التنفيذ ، خلال حفل الافتتاح، أن "هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات العدلية وتوفير بيئة عمل متكاملة ومجهزة بأحدث المستلزمات الفنية والإدارية".ولفتت الوزارة الى ان "البناية الجديدة تتكون من ثلاثة طوابق، وقد جُهزت بالكامل بالأثاث والمعدات الحديثة التي تواكب متطلبات العمل العدلي وتضمن سرعة وكفاءة الإنجاز".